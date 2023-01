Games with Gold e Game Pass Ultimate: disponibile un nuovo gioco gratis per Xbox

Il nuovo anno comincia con un nuovo gioco in regalo per tutti gli abbonati a Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate che giocano sulle console Xbox One e Xbox Series X|S. Si tratta di un puzzle adventure basato sulla dicotomia tra luce e ombra, sviluppato da uno studio cinese. Curiosi di scoprire di cosa si tratta? Continuate a leggere!

A partire da oggi è disponibile al download su Xbox One e Xbox Series X|S il primo dei due Games with Gold di gennaio 2023. Si tratta di Iris Fall, un gioco sviluppato da NEXT Studios, team cinese già responsabile di titoli come Biped, Crown Trick e Bladed Fury. Si tratta di un puzzle adventure con una storia ricca di misteri che chiede al giocatore di risolvere degli enigmi basati sulla manipolazione di luci e ombre. La protagonista è Iris, una giovane ragazza che, dopo essersi risvegliata da un sogno, segue un gatto nero fino ad un teatro dissestato, ritrovandosi in un luogo labirintico a cavallo tra due realtà. La dicotomia dell'esperienza è rappresentata attraverso i ripetuti passaggi dal 2D al 3D (e viceversa) e un originale stile grafico monocromatico, in cui i toni del bianco e del nero vengono affiancati da pochi altri colori utilizzati in maniera centellinata e mirata.

Iris Fall farà parte della selezione dei Games with Gold fino al 31 gennaio 2023, dunque tutti gli abbonati a Xbox Live Gold e Xbox Game Pass Ultimate su console hanno tempo fino a quella data per aggiungerlo alla loro raccolta personale. Il secondo dei Games with Gold di gennaio 2023, Autonauts, potrà invece essere riscattato dal 16 gennaio al 15 febbraio.

Già che ci siamo, segnaliamo che l'annuncio dei nuovi giochi per Xbox e PC Game Pass è atteso per la giornata di martedì 3 gennaio. Si prospettano giorni molto ricchi per gli iscritti ai servizi in abbonamento della casa di Redmond!