Games with Gold e Game Pass Ultimate: due nuovi giochi gratis da oggi

Se siete abbonati a Xbox Live Gold o a Game Pass Ultimate, a partire da oggi 15 luglio troverete ad aspettarvi altri due giochi gratis per console come parte della promozione Games with Gold. Scopriamo assieme quali sono!

Da oggi saranno disponibili gli altri due Games with Gold di luglio 2021, ossia Rock of Ages 3 Make & Break (Xbox One e Xbox Series X|S) e Midway Arcade Origins (Xbox 360, Xbox One e Xbox Series X|S). Il primo potrà essere riscattato fino al 15 agosto, mentre il secondo fino al 31 luglio. Rock of Ages 3: Make & Break è un gioco tower defense competitivo e ricco di azione pervaso da un umorismo in stile Monty Python, nel quale dovete controllare delle gigantesche rocce che rotolano attraverso le epoche storiche ed artistiche. Midway Arcade Origins è invece una raccolta contenente più di trenta classici arcade dell'azienda statunitense, con supporto agli achievement e alle classifiche.

Ne approfittiamo per ricordarvi che avete ancora tempo per riscattare un altro dei Games with Gold di luglio 2021, ossia Planet Alpha per Xbox One e Xbox Series X|S: introdotto nella selezione il primo giorno di questo mese, rimarrà a disposizione fino al 31 luglio. Agli abbonati Xbox Game Pass Ultimate segnaliamo inoltre che mercoledì sono stati aggiunti altri tre giochi al catalogo.