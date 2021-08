Games with Gold e Game Pass Ultimate: da oggi i primi 2 giochi gratis di agosto

Se siete abbonati a Xbox Live Gold oppure a Game Pass Ultimate, a partire da oggi potete scaricare gratis su console i primi due Games with Gold di agosto 2021. Stiamo parlando di Darksiders 3 per Xbox One e Lost Planet 3 per Xbox 360.

Darksiders 3 rimarrà nella selezione dei Games with Gold per tutto il mese, ossia fino al 30 agosto. La storia è incentrata su Furia, sorella di Morte e Guerra (i protagonisti dei primi due capitoli) impegnata nella caccia ai Sette Peccati Capitali e agli essere orribili che al loro servizio. Si tratta di un action game di buona fattura che saprà appassionare tutti i fan del genere. Lost Planet 3 è uno sparatutto in terza persona dalla fortissima componente narrativa che si pone come prequel del primo capitolo della serie. È ambientato sul pianeta ricoperto dai ghiacci di E.D.N. III, e nonostante una certa linearità è comunque in grado di divertire con i suoi mostri giganteschi e le tante armi a disposizione. Avete tempo fino al 15 agosto per riscattarlo. Ricapitolando:

Games with Gold | I nuovi giochi del primo agosto

Darksiders 3 (Xbox One, retrocompatibile con Xbox Series X|S) - dal 1° al 30 agosto

Lost Planet 3 (Xbox 360, retrocompatibile con Xbox One e Series X|S) - dal 1° al 15 agosto

Già che ci siamo, ne approfittiamo per ricordarvi che è ancora disponibile al download uno dei Games with Gold di luglio 2021: si tratta di Rock of Ages 3 Make & Break non verrà rimosso prima del 15 agosto, che rimarrà in selezione fino al 15 agosto.