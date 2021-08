Games With Gold e Game Pass Ultimate: da oggi i nuovi giochi gratis su Xbox ad agosto

Quest'oggi, domenica 15 agosto, cade l'ultimo giorno per il download gratuito di Lost Planet 3 su console Xbox, disponibile per tutti gli utenti che possono usufruire del programma Games With Gold.

Gli appassionati interessati a testare il secondo gioco gratis di agosto potranno invece scaricare Darksiders III sino al prossimo 31 agosto. Nel frattempo, il team di casa Microsoft ha riservato una piccola sorpresa alla propria community: i restanti titoli parte del calendario Games With Gold di agosto 2021 sono infatti stati resi disponibili con un giorno di anticipo.



Nello specifico, stiamo parlando di Yooka - Laylee, coloratissimo platform, e Garou: Mark of the Wolves, picchiaduro a firma di SNK. L'attivazione del download gratuito dei due titoli per gli utenti abbonati a Xbox Live Gold e Xbox Game Pass Ultimate era infatti originariamente attesa per lunedì 16 agosto, ma è stata invece resa disponibile già quest'oggi. Di seguito, tutte le informazioni in merito:

Games with Gold | I nuovi giochi di agosto

Yooka - Laylee (versione Xbox One, retrocompatibile con Xbox Series X|S): disponibile per il download gratuito sino al prossimo 15 settembre;

(versione Xbox One, retrocompatibile con Xbox Series X|S): disponibile per il download gratuito sino al prossimo 15 settembre; Garou: Mark of the Wolves (versione Xbox 360, retrocompatibile con Xbox One e Xbox Series X|S): disponibile per il download gratuito sino al prossimo 31 agosto;

Buon divertimento!