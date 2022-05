Games With Gold e Game Pass Ultimate, sorpresa: Microsoft regala altri 3 giochi

Si espande la lista dei titoli Games With Gold gratis di maggio: un attento frequentatore del forum di Reddit si è accorto che da oggi, domenica 1 maggio, il Microsoft Store propone altri tre videogiochi riscattabili a zero euro dagli abbonati a Xbox Live Gold.

I titoli in questione non rientrano nell'elenco stilato nei giorni scorsi dalla casa di Redmond e non vengono segnalati da nessun profilo social di Microsoft. A prescindere dalle finalità di questa promozione, nel momento in cui scriviamo tutti i giochi segnalati dal redditor sono ancora disponibili in via del tutto gratuita sul Microsoft Store per gli iscritti a Xbox Live Gold o Xbox Game Pass Ultimate.

Nella lista dei nuovi "supplementi videoludici" all'offerta dei Games With Gold di maggio 2022 rientrano così Braid, Cloning Clyde e Joe Danger 2 (qui trovate la nostra recensione di Joe Danger 2 The Movie). Il platform culto di Number One, la colorata avventura cooperativa di NinjaBee e il frizzante arcade racing in salsa sandbox di Hello Games, come specificato, a partire da oggi possono essere riscattati a zero euro da tutti gli iscritti a Live Gold o Game Pass Ultimate.

I tre giochi in questione provengono dalla ludoteca di Xbox 360 ma possono essere fruiti in retrocompatibilità anche su Xbox One e Xbox Series X/S.