Games With Gold e Game Pass Ultimate, sorpresa: Microsoft regala un altro gioco!

Sulle pagine del Microsoft Store si segnala la comparsa a sorpresa di un ulteriore videogioco gratis per Live Gold e Game Pass Ultimate: il titolo in questione è già disponibile ed è riscattabile a zero euro sul negozio digitale di Xbox One e Xbox Series X/S.

Il gioco che rientra "di soppiatto" nell'offerta riservata agli utenti Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate è Injustice Gods Among Us, il picchiaduro degli studi NetherRealm con protagonisti gli eroi e i villain dell'universo DC Comics, come Batman, Lanterna Verde, Superman, Joker o Wonder Woman. Il titolo è proposto nella sua versione digitale per Xbox 360, di conseguenza può essere giocato in retrocompatibilità sia dall'utenza Xbox One che dai possessori di Xbox Series X o Series S.

Nel momento in cui scriviamo, l'esperienza picchiaduro ideata dai creatori della serie di Mortal Kombat è riscattabile in via del tutto gratuita in virtù del suo ingresso nel catalogo dei Games With Gold di luglio, nonostante la mancata comunicazione da parte di Microsoft del suo approdo nell'offerta.

A partire da oggi, venerdì 16 luglio, gli abbonati al tier Ultimate di Xbox Game Pass e gli iscritti a Xbox Live Gold possono inserire nella propria ludoteca anche Rock of Ages 3 Make & Break e Midway Arcade Origins.