Games with Gold: Gears 4 e Forza Motorsport 6 tra i nuovi giochi gratis di agosto 2019!

Microsoft ha annunciato oggi la lineup Games with Gold per il mese di agosto 2019, che vedrà come di consueto l'arrivo di quattro nuovi giochi gratis per Xbox One e Xbox 360. Di seguito, l'elenco completo.

Per il mese di agosto, Microsoft offre Gears of War 4, Forza Motorport 6, Castlevania Lords of Shadow e Torchlight, secondo il seguente calendario:

Giochi gratis Xbox One

Gears of War 4 - dal primo al 31 agosto

Forza Motorsport 6 - dal 16 agosto al 15 settembre

Giochi gratis Xbox 360

Torchlight - dal primo al 15 agosto

Castlevania Lords of Shadow - dal 16 al 31 agosto

Torchlight e Castlevania Lords of Shadow vengono proposti in versione Xbox 360 compatibile con Xbox One, One S e One X, da notare come il gioco Konami sia anche parte della lineup PlayStation Now di agosto insieme al sequel Castlevania Lords of Shadow 2.

Particolarmente interessante la lineup Xbox One che vede due giochi AAA targati Microsoft Game Studios, tra cui Gears of War 4, per prepararsi all'imminente arrivo (a settembre) di Gears 5, nuovo attesissimo episodio della serie.

Cosa ne pensate dei nuovi Games with Gold di agosto 2019? Lo spazio commenti qui sotto è a vostra disposizione, vogliamo sentire i vostri pareri in merito.