Games With Gold gennaio 2019: rumor e speculazioni sui giochi gratis

Non dovrebbe mancare molto all'annuncio dei nuovi Games with Gold: Major Nelson potrebbe annunciare i GwG di gennaio 2019 già questa settimana o magari nel periodo immediatamente successivo al Natale. Nel frattempo, arrivano rumor e speculazioni in merito...

A lanciare le previsioni è Twinfinite, che ipotizza l'arrivo, tra gli altri, di No Man's Sky, Dying Light e Machinarium. Nel caso di No Man's Sky forse la previsione sembra troppo ottimistica considerando che la versione Xbox One è piuttosto recente mentre lo zombie game di WB e Techland sembra certamente più probabile, anche come mossa di marketing per spingere Dying Light 2, in arrivo nel 2019.

Come di consueto vi invitiamo a prendere quanto riportato con le dovute precauzioni, trattandosi unicamente di rumor e speculazioni basate su voci di corridoio e teorie elaborate su forum e social network. Per scoprire l'offerta Games with Gold di gennaio dovremo necessariamente attendere ancora qualche giorno, l'annuncio di Major Nelson dovrebbe arrivare la prossima settimana...