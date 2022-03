Games With Gold: ecco i giochi gratis di aprile per Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate

Mentre cresce l'attesa dei fan Xbox per l'annuncio dei giochi Xbox Game Pass gratis di aprile, Microsoft svela i quattro titoli Games with Gold che rientreranno presto nell'offerta riservata agli iscritti a Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate su Xbox One e Series X/S.

A partire da venerdì 1 aprile, gli abbonati a Live Gold e al tier Ultimate del Game Pass potranno riscattare a zero euro una copia di Another Sight, il platform adventure in salsa vittoriana di Toplitz Productions per Xbox One, e Outpost Kaloki, lo strategico sci-fi dei Microsoft Studios per Xbox 360.

Dalla seconda metà del mese sarà invece possibile rimpolpare la propria ludoteca digitale con una copia Xbox One del puzzle HUE e con la versione Xbox 360 retrocompatibile del racing game MX vs ATV Alive.

Another Sight - dall'1 al 30 aprile - Xbox One

- dall'1 al 30 aprile - Xbox One HUE - dal 16 aprile al 15 maggio - Xbox One

- dal 16 aprile al 15 maggio - Xbox One Outpost Kaloki - dall'1 al 15 aprile - Xbox 360

- dall'1 al 15 aprile - Xbox 360 MX vs ATV Alive - dal 16 al 30 aprile - Xbox 360

Prima di lasciarvi al video di presentazione dei nuovi titoli Games With Gold di aprile 2022, vi ricordiamo che gli ultimi due videogiochi offerti da Microsoft agli iscritti a Live Gold e Game Pass Ultimate nel mese di marzo, The Flame in the Flood e Street Power Football, sono ancora riscattabili fino al 31 marzo e al 15 aprile.