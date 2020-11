Games With Gold: ecco i giochi gratis di dicembre 2020 su Xbox 360, One e Series X/S

Mentre in rete tengono banco le ultime dichiarazioni di Phil Spencer sull'arrivo di un'app TV di Xbox e xCloud nel 2021, Microsoft stila la lista dei videogiochi Xbox 360, One e Series X/S scaricabili gratuitamente a dicembre dagli abbonati a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate.

Il video confezionato dalla divisione videoludica della casa di Redmond conferma l'arrivo di quattro titoli gratis nell'offerta dicembrina dei Games With Gold. Il primo gioco che sarà messo a disposizione dell'utenza iscritta a Live Gold o a Game Pass Ultimate sarà The Raven Remastered, un'avventura in salsa noir prodotta da THQ Nordic e ispirata ai gialli di Agatha Christie.

Alla versione rimasterizzata di The Raven Legacy of a Master Thief s'accompagnerà fino al 15 dicembre 2020 anche Saints Row Gat Out of Hell, l'espansione stand-alone del quarto capitolo della funambolica avventura a mondo aperto di Deep Silver. Eccovi allora la lista completa dei titoli scelti per i Games With Gold di dicembre 2020:

The Raven Remastered - Xbox One e Series X/S - dall'1 al 31 dicembre(normally $29.99)

- Xbox One e Series X/S - dall'1 al 31 dicembre(normally $29.99) Saints Row: Gat Out of Hell - Xbox 360, One e Series X/S - dall'1 al 15 dicembre

- Xbox 360, One e Series X/S - dall'1 al 15 dicembre Bleed 2 - Xbox One e Series X/S - dal 16 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021

- Xbox One e Series X/S - dal 16 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021 Stacking - Xbox 360, One e Series X/S - dal 16 al 31 dicembre

A chi ci segue, ricordiamo che fino al termine di questo mese sarà ancora possibile accedere ad alcune delle offerte dei Games With Gold di novembre 2020 per riscattare gratis una copia digitale di Aragami Shadow Edition e LEGO Indiana Jones, come pure di Swimsanity ma, in questo caso, fino al 15 dicembre.