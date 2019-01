Games with Gold: giochi gratis febbraio 2019, speculazioni e rumor

La prossima settimana Microsoft dovrebbe annunciare i Games with Gold di febbraio 2019, nell'attesa divertiamoci a "spulciare" previsioni e speculazioni sui giochi gratis GwG per il secondo mese dell'anno.

Nello specifico è VGR a lanciare i primi rumor, iniziando con DmC Devil May Cry, scelta effettuata in vista dell'arrivo di Devil May Cry V, Capcom potrebbe così decidere di promuovere il nuovo episodio offrendo gratuitamente il reboot del 2013, in verità non troppo apprezzato dal pubblico. La seconda scelta ricade su un gioco della serie Mass Effect, non solo per promuovere il lancio di BioWare (22 febbraio) ma anche perchè i giochi della saga possiedono da sempre una notevole dose di romanticismo... e proprio a febbraio si festeggia San Valentino.

Le ultime due previsioni riguardano Outlast e This War of Mine, il primo titolo è però già stato regalato nel 2016, un ripescaggio appare quindi decisamente improbabile. Come di consueto vi invitiamo a prendere quanto riportato con le dovute precauzioni, trattandosi unicamente di rumor e speculazioni basate su voci di corridoio e teorie elaborate su forum e social network. Per scoprire l'offerta Games with Gold di febbraio dovremo necessariamente attendere ancora qualche giorno...