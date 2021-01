Games with Gold: giochi gratis di gennaio ora disponibili su Xbox One e Series X|S

È cominciato l'anno nuovo, e gli abbonati a Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate sanno bene cosa significa: sono disponibili i nuovi Games with Gold di gennaio 2021!

A partire da oggi è possibile aggiungere alla raccolta, scaricare e giocare gratuitamente ai primi due Games with Gold di gennaio: stiamo parlando di Little Nightmares (Xbox One e Xbox Series X|S), oscuro e inquietante platform di Tarsier Studios disponibile fino all'ultimo giorno del mese, e The King of Fighters XIII (Xbox One, Xbox Series X|S e Xbox 360) che rimarrà nella selezione fino al 15 gennaio. Gli altri due giochi gratis di gennaio verranno messi a disposizione nei prossimi giorni: Dead Rising (Xbox One, Xbox Series X|S) lo sarà dal 16 gennaio al 15 febbraio, mentre Breakdown dal 16 al 31 gennaio (Xbox One, Xbox Series X|S). Intanto, avete ancora un po' di tempo per scaricare uno dei Games with Gold gratis di dicembre 2020: Bleed 2 non lascerà la selezione prima del 15 gennaio. Potete aggiungerli alla raccolta da questo indirizzo.

Prima di lasciarvi al download, ci teniamo a fare due comunicazioni di servizio. Mentre vi scriviamo sono attivi i nuovi Deals with Gold della settimana, con sconti su giochi come Guacamelee! 2 e Assassin's Creed Triple Pack. I saldi Conto alla Rovescia di Xbox Store saranno invece accessibili a tutti fino al 5 gennaio.