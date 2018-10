Games with Gold: giochi gratis novembre 2018, speculazioni e rumor

Dopo aver pubblicato le previsioni per la line-up PlayStation Plus novembre 2018, vediamo insieme rumor e speculazioni sui Games with Gold per Xbox One e Xbox 360 che potrebbero arrivare il prossimo mese...

Twinfinite e TechnoChops lanciano le proprie speculazioni che includono titoli AAA e giochi indipendenti. Le due testate citano nello specifico Plants vs Zombies Garden Warfare 2 come uno dei titoli di punta dell'offerta di novembre, seguito da LEGO Marvel Avengers: i giochi della serie LEGO hanno già fatto la loro comparsa nel programma Games with Gold, tra questi citiamo LEGO Star Wars La Saga Completa, LEGO Star Wars III The Clone Wars, LEGO Indiana Jones 2 L'Avventura Continua e LEGO Pirati dei Caraibi. Anche Bastion viene segnalato come possibile GWG di novembre, come parte dell'offerta di produzioni indipendenti.

Come di consueto vi invitiamo a prendere quanto riportato con le dovute precauzioni, trattandosi unicamente di rumor e speculazioni basate su voci di corridoio e teorie elaborate su forum e social network. Per scoprire l'offerta Games with Gold di novembre dovremo necessariamente attendere ancora qualche giorno, l'annuncio di Major Nelson dovrebbe arrivare la prossima settimana...