Games with Gold: tutti i giochi gratis Xbox Series X/S e Xbox One del 2021

Dopo aver visto tutti i giochi usciti su PlayStation Plus nel 2021 scopriamo quali sono stati i giochi Games with Gold 2021 su Xbox One e Xbox Series X/S aggiunti durante l'anno che sta per terminare.

Il 2021 di Games with Gold si apre con The King of Fighters 14 e Breakdown, si continua poi con Lost Planet 2, Metal Slug 3, Injustice Gods Among Us, Gears 5, Darksiders 3 e Resident Evil Code Veronica X, solamente per citarne alcuni.

Games with Gold tutti i giochi 2021

The King of Fighters 13 (gennaio 2021)

Breakdown (gennaio 2021)

Little Nightmares (gennaio 2021)

Dead Rising (gennaio 2021)

Indiana Jones and the Emperor's Tomb (febbraio 2021)

Lost Planet 2 (febbraio 2021)

Dandara Trials of Fear Edition (febbraio 2021)

Resident Evil (febbraio 2021)

Gears 5 (febbraio 2021)

Metal Slug 3 (marzo 2021)

Warface Breakout (marzo 2021)

Vicious Attack Llama Apocalypse (marzo 2021)

Port Royale 3 (marzo 2021)

Dark Void (aprile 2021)

Hard Corps Uprising (aprile 2021)

Vikings Wolves of Midgard (aprile 2021)

Truck Racing Championship (aprile 2021)

LEGO Batman (maggio 2021)

Tropico 4 (maggio 2021)

Armello (maggio 2021)

LEGO Batman The Videogame (maggio 2021)

Dungeons 3 (maggio 2021)

Neo Geo Battle Coliseum (giugno 2021)

Shadows Awakening (giugno 2021)

The King’s Bird (giugno 2021)

Injustice Gods Among Us (giugno 2021)

Conker Live & Reloaded (luglio 2021)

Midway Arcade Origins (luglio 2021)

Planet Alpha (luglio 2021)

Rock of Ages 3 (luglio 2021)

Lost Planet 3 (agosto 2021)

Darksiders 3 (agosto 2021)

Yooka-Laylee (agosto 2021)

Garou Mark of the Wolves (agosto 2021)

Zone of the Enders HD Collection (settembre 2021)

Warhammer Chaosbane (settembre 2021)

Mulaka (settembre 2021)

Samurai Shodown 2 (settembre 2021)

Castlevania Harmony of Despair (ottobre 2021)

Aaero (ottobre 2021)

Hover (ottobre 2021)

Resident Evil Code Veronica X (ottobre 2021)

Moving Out (novembre 2021)

Kingdom Two Crowns (novembre 2021)

Rocket Knight (novembre 2021)

LEGO Batman 2 DC Super Heroes (novembre 2021)

Orcs Must Die! (dicembre 2021)

Tropico 5 Penultimate Edition (dicembre 2021)

Insanely Twisted Shadow Planet (dicembre 2021)

The Escapists 2 (dicembre 2021)

Una lineup interessante che ha visto alternarsi giochi indipendenti a grandi blockbuster (pensiamo a Gears 5) e giochi per famiglie come i titoli LEGO. A gennaio scopriremo come inizierà il 2022 di Games with Gold, un futuro che sembra sempre più orientato verso Xbox Game Pass.