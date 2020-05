Games with Gold giugno 2020: annunciati i nuovi giochi gratis per Xbox One e 360

Quando mancano ancora sei giorni all'inizio del nuovo mese, Microsoft ha svelato il quartetto di giochi per Xbox One e Xbox 360 che tutti gli abbonati a Xbox Live Gold potranno presto aggiungere alla propria raccolta senza alcun costo aggiuntivo.

A rappresentare l'attuale generazione di console ci sono Shantae and the Pirate’s Curse e Coffee Talk. Direttamente dalla prima Xbox arriva Destroy All Humans!, mentre dalla 360 Sine Mora: entrambi possono essere tranquillamente giocati su Xbox One grazie al programma di retrocompatibilità. Ecco il calendario completo:

Shantae and the Pirate’s Curse (Xbox One) - dal 1° al 30 giugno

Coffee Talk (Xbox One) - dal 16 giugno al 15 luglio

Destroy All Humans! (Xbox e Xbox One) - dal primo al 15 giugno

Sine Mora (Xbox 360 e Xbox One) - dal 15 al 30 giugno

Per l'occasione, Microsoft ha pubblicato il trailer di presentazione che potete guardare in cima a questa notizia. Prima di lasciarvi alla visione, tuttavia, ci teniamo a ricordarvi che avete ancora diversi giorni per scaricare i Games with Gold di maggio 2020: V-Rally 4 e Overlord II rimarranno disponibili fino al 31 maggio, mentre Warhammer 40.000: Inquisitor - Martyr fino al 15 giugno.