Games With Gold giugno 2020: previsioni sui giochi gratis Xbox One e Xbox 360

A fine mese Microsoft svelerà i Games With Gold di giugno 2020, ovvero i quattro giochi che gli abbonati a Xbox Live Gold potranno scaricare a costo zero e giocare liberamente sulle proprie console.

Come ben sapete, anche se è difficile prevedere le mosse dei due giganti del settore, a noi piace speculare e fare delle previsioni sui giochi che potrebbero essere aggiunti alla raccolta. Lo abbiamo fatto qualche giorno fa vista dell'annuncio dei giochi PlayStation Plus gratis di giugno 2020, e non possiamo esimerci dal fare altrettanto per i Games with Gold.

La casa di Redmond mette sempre a disposizione due giochi per Xbox One e altrettanti per Xbox 360, questi ultimi scelti tra quelli facenti parte del programma di retrocompatibilità. Ultimamente ha mostrato una certa propensione per i giochi di guida: solo negli ultimi mesi sono stati regalati V-Rally 4, TT Isle of Man e Project CARS 2. E se decidesse di proseguire su questa strada? In tal caso potrebbe scegliere un titolo tra DiRT 4 oppure DiRT Rally: entrambi hanno già qualche anno sul groppone, e DiRT 3 e DiRT Showdown sono già stati messi a disposizione in passato. GRID (2019) ci sembra invece ancora troppo recente... Un altro gioco papabile potrebbe essere Saints Row Gat out of Hell, visto che il terzo e il quarto capitolo hanno già fatto parte della selezione Games with Gold in passato e le recenti voci sullo sviluppo del quinto episodio. Ci piacerebbe inoltre vedere Bioshock The Collection, regalato di recente agli abbonati PlayStation Plus.



Per quanto riguarda la line-up per Xbox 360, l'anno scorso Microsoft ha offerto diversi giochi a marchio Disney, come Toy Story 3, Bolt e I Robinson, senza contare i vari titoli di Star Wars. Potrebbe decidere di proseguire su questa strada offrendo uno di quelli rimasti fuori, come Disney Universe, Up o Toy Story Mania. Dopo Portal Still Alive del giugno del 2019, a questo giro ci piacerebbe inoltre vedere Portal 2... E voi, invece, quali titoli vi aspettate di trovare tra i Games with Gold di febbraio 2020?