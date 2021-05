Games With Gold di giugno 2021: svelati i nuovi giochi gratis per Xbox

In contemporanea con l'annuncio dei nuovi giochi PlayStation Plus gratis di giugno, è arrivato anche il reveal dei Games with Gold che verranno messi a disposizione a partire dal mese prossimo per tutti gli abbonati a Live Gold e Game Pass Ultimate. La selezione è come sempre composta da 4 titoli, stavolta equamente suddivisi tra Xbox One e 360.

Si parte con The King's Bird, un gioco artistico basato sulla velocità che combina sezioni platform e planate basate sulla fisica, e Shadows: Awakening, la nuova avventura della saga dei Regni eretici, entrambi per Xbox One. Dalla 360 arrivano invece NeoGeo Battle Coliseum, picchiaduro tag-team con i celebri personaggi del Neo-Geo, e Injustice: Gods Among Us, fighting game con eroi e villain DC Comics sviluppato da NetherRealm Studios (gli stessi responsabili di Mortal Kombat).

Game with Gold giugno 2021

The King’s Bird: dal 1° al 30 giogno

Shadows Awakening: dal 16 giugno al 15 luglio

NeoGeo Battle Coliseum: dal 1° al 15 giugno

Injustice Gods Among Us: dal 16 al 30 giugno

Prima di lasciarvi al trailer di presentazione dei nuovi giochi, vi segnaliamo che avete ancora qualche giorno di tempo per riscattare alcuni dei Games with Gold di maggio 2021. Armello e Tropico 4 saranno a disposizione fino al 31 maggio, mentre Dungeons 3 non lascerà la selezione prima del 15 giugno.