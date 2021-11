Games with Gold: un leak svela i giochi gratis di dicembre per Xbox?

Microsoft non ha ancora svelato la lineup dei titoli che distribuirà gratuitamente nel mese di dicembre agli abbonati a Xbox Live Gold, ma un leak potrebbe aver anticipato ciò che la casa di Redmond ha in serbo per i suoi utenti.

Stando a quanto dichiarato dall'utente Billbill-Kun su Dealabs (si tratta dello stesso leaker che ha svelato correttamente i giochi PlayStation Plus di settembre, ottobre e novembre), i Games with Gold di dicembre consisteranno in:

The Escapists 2 (15 dicembre – 31 dicembre)

Tropico 5 Penultimate Edition (16 dicembre – 15 gennaio)

Orcs Must Die! (1 dicembre – 15 dicembre)

Insanely Twisted Shadow Planet (16 dicembre – 31 dicembre)

Gli amanti di strategici e gestionali potrebbero apprezzare gli arrivi di The Escapists 2, che ci mette nei panni di un prigioniero intento a fuggire dal suo stato di reclusione, e di Tropico 5 che invece ci consente di costruire e governare la nostra città all'interno dell'omonima isola. Chi predilige maggiormente l'azione potrà lasciarsi andare al caos di Orcs Must Die! o esplorare il peculiare shooter 2D Insanely Twisted Shadow Planet. Per quanto la fonte si sia dimostrata piuttosto attendibile in passato, rimaniamo in attesa di un annuncio ufficiale da parte di Microsoft. Ricordiamo che siete ancora in tempo per riscattare alcuni dei Games with Gold di novembre.