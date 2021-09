Games with Gold: un leak svela il primo gioco gratis di ottobre?

Nonostante negli anni il servizio Games with Gold sia stato messo in ombra dal Game Pass, ogni mese ci sono ancora tantissime persone che attendono di scoprire quali sono i giochi gratis regalati da Microsoft per Xbox One e Xbox Series X/S.

Un leak del Microsoft Store potrebbe aver svelato il primo gioco gratis di ottobre per gli abbonati Xbox LIVE Gold e Xbox Game Pass Ultimate: un banner promozionale infatti mostra Hitman 3 come gioco gratis da scaricare dallo store per tutti gli iscritti ad uno dei due servizi in abbonamento.

Questo mese Hitman 2 è gratis su PlayStation Plus mentre a ottobre Hitman 3 potrebbe essere offerto come gioco Games with Gold sulle console Xbox, con IO Interactive che sembra aver stretto accordi sia con Sony che con Microsoft per dare una spinta alla popolarità dell'Agente 47.

Al momento in ogni caso si tratta solamente di un rumor, Microsoft in genere annuncia i nuovi Games with Gold a fine mese, dunque non dovremo attendere troppo per scoprire se effettivamente Hitman 3 sarà gratis a ottobre oppure no. Nel frattempo potete ancora scaricare gratis i Games with Gold di settembre 2021: Warhammer Chaosbane, Mulaka, Zone of the Enders HD Collection e Samurai Shodown II.