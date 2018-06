Games With Gold luglio 2018: rumor e speculazioni sui giochi gratis per Xbox One

Dopo avervi proposto le previsioni sui titoli gratis della line-up di PlayStation Plus luglio 2018, vogliamo fare altrettanto per i giochi Xbox One che potrebbero essere inclusi tra i Games With Gold del prossimo mese.

Come di consueto, Twinfinite ha pubblicato la sua lista con i rumor e le speculazioni sui possibili giochi gratis per Xbox One inclusi tra i Games With Gold. I titoli messi in evidenza sono Just Cause 3, LEGO Worlds e Armello.

Just Cause 3

Il terzo capitolo di Just Cause 3 sembra un buon indiziato per almeno tre ragioni, a partire dal fatto che il gioco è stato già proposto ai membri PlayStation Plus ad agosto 2017, e che Microsoft potrebbe includerlo a sua volta tra i Games With Gold come fatto in passato con altri giochi (si pensi a Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain, gratis per PS Plus a ottobre 2017 e arrivato su GWG proprio lo scorso mese). Considerando poi che Just Cause 3 è stato protagonista anche di un weekend di gioco gratuito per gli abbonati Xbox Live Gold lo scorso maggio, non meraviglierebbe se Microsoft decidesse di inserirlo prima o poi tra i giochi gratuiti del suo servizio, senza dimenticare il recente annuncio di Just Cause 4 il relativo interesse generato attorno alla serie.

LEGO Worlds

Nei Games With Gold abbiamo visto arrivare numerosi giochi della serie LEGO, a partire da LEGO Star Wars The Complete Saga a maggio 2017, passando per LEGO Pirati dei Caraibi e il recente LEGO Indiana Jones 2. Visto che il gioco è uscito da più di un anno, LEGO Worlds sembra un candidato plausibile per arrivare tra i Games With Gold di luglio 2018.

Armello

Se Just Cause 3 e LEGO Worlds restano due opzioni credibili in ambito tripla A, spulciando tra gli indie e le piccole produzioni viene in mente Armello, ottimo punto d'incontro tra strategico e gioco da tavolo caratterizzato da elementi GDR. Che sia arrivato il momento giusto per proporlo gratuitamente agli abbonati Xbox Live Gold?

Considerando che stiamo parlando di semplici speculazioni e rumor non confermati, vi invitiamo a prendere la notizia con le dovute precauzioni nell'attesa che la line-up Games With Gold di luglio 2018 venga annunciata ufficialmente da Microsoft. Cosa vi aspettate dalla selezione del prossimo mese?