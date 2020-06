Games with Gold luglio 2020: nuovi giochi gratis Xbox One, le previsioni

Dopo aver pubblicato le previsioni su giochi PlayStation Plus di luglio 2020 è arrivato il momento di ipotizzare anche i giochi Xbox One e Xbox 360 in arrivo a luglio nel catalogo Games with Gold.

A differenza di quanto accade con Sony, è molto più difficile realizzare previsioni attendibili sui Games with Gold in quanto Microsoft non segue criteri logici ben precisi o basati su strategie particolari, bensì sembra affidarsi a criteri del tutto casuali, o comunque non tropo noti.

A giugno gli abbonati possono scaricare Shantae and the Pirate's Curse, Coffee Talk, Destroy All Humans! e Sine Mora, mentre cosa possiamo aspettarci a luglio? La scelta potrebbe essere orientata su un gioco di corse come F1 2019 (in vista di F1 2020, in uscita proprio il prossimo mese) oppure su un gioco della serie Forza Horizon/Forza Motorsport, del resto a luglio Microsoft potrebbe annunciare il nuovo Forza per Xbox Series X.

Altro nome potrebbe essere quello di un gioco della serie Tony Hawk’s Pro Skater per celebrare il recente annuncio di Tony Hawk's Pro Skater 1+2, da non sottovalutare poi le produzioni indipendenti da sempre punto di forza della lineup Games with Gold, e in questo senso è difficile fare previsioni accurate. Vi chiediamo: quali giochi vorreste vedere tra i GwG di luglio 2020?