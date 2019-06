Games with Gold di Luglio: annunciati i nuovi giochi gratis per Xbox One e Xbox 360!

Con l'avvicinarsi del termine del mese di giugno, Microsoft annuncia con puntualità i nuovi Games with Gold di luglio 2019, svelando i titoli che saranno disponibili gratuitamente per gli abbonati al servizio Xbox Live Gold.

Come da tradizione, a svelare la line-up completa dei giochi coinvolti dalla promozione è Larry "Major Nelson" Hyrb, tramite il proprio account Twitter ufficiale ed il proprio blog. Come potete verificare nel cinguettio che trovate in calce a questa news, i Games with Gold del mese di luglio includeranno quattro diversi titoli, tra i quali giochi Xbox One e Xbox 360.

Per quanto riguarda il fronte della line-up di giochi Xbox One, troviamo i seguenti due titoli:

Inside : l'apprezzata produzione degli autori di Limbo, sarà disponibile per il download gratuito nel periodo compreso tra lunedì 1 e mercoledì 31 luglio. Per maggiori informazioni sul gioco, potete fare riferimento alla recensione di Inside disponibile sulle pagine di Everyeye, a cura di Andrea Dresseno;

: l'apprezzata produzione degli autori di Limbo, sarà disponibile per il download gratuito nel periodo compreso tra lunedì 1 e mercoledì 31 luglio. Per maggiori informazioni sul gioco, potete fare riferimento alla recensione di Inside disponibile sulle pagine di Everyeye, a cura di Andrea Dresseno; Big Crown Shodown: il gioco potrà essere riscattato dagli utenti Xbox Live Gold nel periodo compreso tra il 16 luglio e il 15 agosto;

Castlevania Symphony of the Night : uno dei capitoli più apprezzati della celebre serie Castlevania, quest'ultimo potrà essere scaricato nel periodo compreso tra 1 e 15 luglio;

: uno dei capitoli più apprezzati della celebre serie Castlevania, quest'ultimo potrà essere scaricato nel periodo compreso tra 1 e 15 luglio; Meet the Robinsons: sarà possibile avere accesso a quest'ulteriore gioco nel periodo compreso tra 16 e 31 luglio;

Tra i giochiparte della nuova tornata di Games with Gold troviamo invece:In apertura a questa news, potete trovare undi presentazione dei nuovi Games with Gold: buona visione! In chiusura approfittiamo per ricordarvi che il 25 giugno sono stati presentati i Deals with Gold della settimana