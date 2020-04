Games With Gold di maggio 2020: già disponibili i primi giochi gratis per Xbox One e 360

Dalle pagine del Microsoft Store ufficiale, i curatori del negozio digitale della casa di Redmond consentono a tutti gli abbonati a Xbox Live Gold e Xbox Game Pass Ultimate di scaricare in anticipo i primi videogiochi gratis dei Games With Gold di maggio 2020 per Xbox One e Xbox 360.

Come previsto dalla scaletta annunciata di recente dalle alte sfere della divisione Xbox di Microsoft, i giochi interessati da questa promozione anticipata sono V-Rally 4 e Sensible World of Soccer.

Il simulatore automobilistico di Kylotonn e Bigben Interactive è disponibile in download gratuito da oggi, 30 aprile, fino al 31 maggio 2020, mentre la riedizione last-gen dell'iconico gioco di calcio arcade è gratis sullo store Microsoft dal 30 aprile al 15 maggio: in quest'ultimo caso, è possibile scaricare il titolo sia su Xbox 360 che su Xbox One, grazie alla funzione di retrocompatibilità offerta dall'attuale famiglia di console Xbox (e, in futuro, anche da Xbox Series X con una retrocompatibilità totale).

Per un approfondimento ulteriore sui due giochi in questione, vi lasciamo alla nostra recensione di Sensible World of Soccer e alla recensione di V-Rally 4. Già che ci siamo, vi invitiamo a partecipare al nostro ultimo sondaggio per rispondere a questo semplice quesito: qual è il miglior gioco gratis dei Games With Gold di maggio 2020?