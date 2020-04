Games With Gold di maggio 2020: svelati i giochi gratis per Xbox One e Xbox 360

Con il proverbiale filmato di fine mese che anticipa i prossimi titoli GWG, i canali social di Microsoft annunciano la nuova tornata di videogiochi gratis per Xbox One e Xbox 360 del programma Games With Gold di maggio 2020.

Il messaggio di Larry "Major Nelson" Hryb che accompagna il video reveal dei nuovi giochi gratuiti per gli utenti Xbox One e X360 iscritti a Xbox Live Gold (o al Game Pass Ultimate) certifica l'arrivo entro breve del simulatore di guida V-Rally 4 (dall'1 al 31 maggio) e dell'avventura ruolistica Warhammer 40.000 Inquisitor (dal 16 maggio al 15 giugno).

Grazie alla funzione di retrocompatibilità di Xbox One, l'utenza della console current-gen di Microsoft può inoltre accedere ai nuovi giochi Xbox 360 dei Games With Gold di maggio 2020, ossia lo sportivo arcade Sensible World of Soccer (dall'1 al 15 maggio) e il primo capitolo della serie action GDR Overlord (dal 16 al 31 maggio).

L'annuncio dei futuri titoli in arrivo nel catalogo digitale di GWG sottintende, ovviamente, la conclusione dell'offerta sui giochi gratis dei Games With Gold di aprile 2020, ovvero Project CARS 2, Fable Anniversary, Knights of Pen and Paper Bundle e Toybox Turbos. Cosa ne pensate dei videogiochi gratuiti di maggio per gli abbonati a Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate? Fatecelo sapere con un commento.