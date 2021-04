Games with Gold di maggio 2021: annunciati i nuovi giochi gratis per Xbox

A pochi giorni dall'inizio del nuovo mese, Microsoft ha svelato ufficialmente il nuovo quartetto di Games with Gold che gli abbonati a Xbox Live Gold e Xbox Game Pass Ultimate potranno scaricare gratuitamente a maggio 2021. Scopriamoli assieme!

A guidare la selezione ci pensano due giochi per Xbox One, compatibili anche con Xbox Series X grazie alla retrocompatibilità. Stiamo parlando dell'originale Armello, il perfetto punto d'incontro tra un board game, un gioco di carte collezionabili e un classico RPG, e di Dungeons III, un vero e proprio simulatore di dungeon arricchito da una campagna per giocatore singolo con livelli generati a caso. Ad affiancarli ci pensano due giochi provenienti dalla generazione Xbox 360, ossia LEGO Batman: The Videogame e Tropico 4, entrambi fruibili su tutte le console della casa.

Games with Gold maggio 2021

Armello: disponibile dal 1° al 31 maggio

Dungeons 3: disponibile dal 16 maggio al 15 giugno

LEGO Batman The Videogame: disponibile dal 1° al 15 maggio

Tropico 4: disponibile dal 16 al 31 maggio

Prima di lasciarvi alla visione del trailer di presentazione, vi ricordiamo che avete ancora qualche giorno di tempo per riscattare alcuni dei Games with Gold gratis di aprile 2021: Vikings Wolves of Midgard e Hard Corps Uprising rimarranno a disposizione fino al 30 aprile, mentre Truck Racing Championship non lascerà la selezione prima del 15 aprile. A proposito di Xbox Live Gold, lo sapete che non è più obbligatorio per i free-to-play?