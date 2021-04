Games with Gold maggio 2021: le previsioni sui nuovi giochi gratis Xbox

La community Xbox non è rimasta soddisfatta dei Games with Gold di aprile: questo mese la casa di Redmond ha offerto gratis Vikings Wolves of Midgar, Dark Void, Hard Corps Uprising e Truck Racing Championship, cosa possiamo aspettarci per il mese di maggio?

Guardando indietro agli ultimi mesi, nella lineup Games with Gold di marzo hanno trovato spazio Vicious Attack Llama Apocalypse, Metal Slug 3, Port Royale 3 e Warface Breakout mentre a febbraio sono arrivati Gears 5, Resident Evil HD Remaster, Dandara Trials of Fear Edition, Indiana Jones and the Emperor's Tomb e Lost Planet 2.

Per il mese di maggio la situazione è poco chiara in quanto Microsoft ha dimostrato di non seguire una linea ben precisa riguardo i giochi da regalare nella lineup Games with Gold. Possiamo riallacciarci al vecchio rumor che vorrebbe Sekiro in arrivo su Game Pass, Games with Gold o PlayStation Plus, ad oggi il gioco di Activision e FromSoftware non è ancora apparso sui servizi citati e chissà che non possa essere arrivato il momento giusto.

Altra ipotesi è Fable II in versione Xbox 360, tra i nuovi giochi Xbox Game Pass di aprile trovano spazio Fable Anniversary e Fable III ma non il secondo capitolo della saga... solo una coincidenza o magari entrerà a far parte del catalogo GwG? Con l'imminente arrivo di Resident Evil Village anche un gioco della serie Capcom potrebbe essere tra i candidati, questa almeno la speranza di molti. E voi quali giochi vi aspettate? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.