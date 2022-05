Games With Gold di maggio: arriva a sorpresa un gioco Xbox gratis per tutti gli abbonati

Siete abbonati a Xbox Live Gold e avete già riscattato tutti i giochi gratis di maggio 2022? Sappiate che, in maniera del tutto inaspettata, i giocatori possono ora aggiungere alla loro libreria digitale un titolo extra per Xbox 360.

Come segnalato sui social da IdleSloth e altri utenti, Microsoft ha sbloccato un gioco aggiuntivo per i videogiocatori abbonati al servizio, ovvero Orcs Must Die. Sebbene l'iniziativa coinvolga esclusivamente la versione cilena del Microsoft Store, basta effettuare il login via browser alla pagina ufficiale del gioco per poterlo aggiungere alla raccolta e poi procedere con il download. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, Orcs Must Die è un particolare tower defense nel quale il giocatore non si limita a posizionare trappole per contrastare l'esercito di orchi che vuole attaccare l'obiettivo, ma può personalmente attaccare i nemici nel corso della battaglia con meccaniche da shooter in terza persona.

Prima che scappiate a riscattare il nuovo gioco gratis per Xbox 360 (e giocabile su Xbox One e Series X|S tramite retrocompatibilità), vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare anche la recensione di Orcs Must Die.

Avete già dato un'occhiata alle promozioni di maggio sui giochi Xbox Series X|S e One?