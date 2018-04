Games with Gold: Major Nelson annuncia ufficialmente i giochi gratis di maggio

Recentemente è trapelato online un video che ha rivelato in anticipo i Games with Gold di maggio 2018: adesso, Major Nelson ha confermato ufficialmente la line up presentata nel filmato in questione.

Come appreso in precedenza, i primi due giochi che entreranno a far parte della line-up dei Games with Gold saranno Super Mega Baseball 2 per Xbox One (dall'1 al 31 maggio) e Street of Rage Vintage Collection per Xbox 360 (dall'1 al 15 maggio). Metal Gear Solid V: The Phantom Pain per Xbox One sarà invece disponibile dal 16 maggio al 15 giugno, mentre Vanquish per Xbox 360 dal 16 al 31 maggio. Cosa ne pensate dei Games with Gold di maggio 2018?