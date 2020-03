Games with Gold marzo 2020: disponibili Shantae Half-Genie Hero e Sonic Generations

Superata la prima metà del mese, come di consueto Microsoft rende disponibili due nuovi giochi Games with Gold di marzo 2020, in arrivo nella giornata di oggi e pronti per essere scaricati da tutti gli abbonati.

Dal 16 marzo la casa di Redmond offre ai membri Xbox LIVE Gold Shantae Half-Genie Hero (scaricabile fino al 15 aprile) e Sonic Generations (fino al 31 marzo) ai quali si affianca Batman The Enemy Within La Prima Stagione Completa, scaricabile fino al 31 marzo. Non è invece più disponibile in catalogo Castlevania Lords of Shadow 2, il quale poteva essere scaricato senza costi aggiuntivi fino al 15 marzo.

Shantae Half-Genie Hero è un coloratissimo platform 2D con protagonista l'ammaliante Shantae, Sonic Generations è invece un gioco di piattaforme 3D nato come vero e proprio tributo alla storia di Sonic e realizzato nel 2011 per festeggiare il ventesimo compleanno del porcospino blu.

Non sappiamo ancora quali giochi siano in arrivo nel catalogo Games with Gold ad aprile 2020, l'annuncio dovrebbe arrivare entro la fine del mese a meno che i piani della compagnia non vengano sconvolti dall'epidemia Coronavirus che sta costringendo molti grandi publisher a chiudere i propri uffici in Europa e Nord America per salvaguardare la salute dei dipendenti.