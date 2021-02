Games with Gold di marzo 2021: Warface Breakout e Metal Slug 3 tra i nuovi giochi gratis

Dopo essersi premurata di svelare FPS Boost di Xbox Series X/S, Microsoft annuncia i titoli che entreranno a far parte della rosa di giochi scaricabili gratis dagli abbonati a Xbox Live Gold a partire dal mese di marzo 2021.

Mentre prosegue la scorpacciata dei Games With Gold di febbraio con Gears 5, la casa di Redmond apre una finestra sul futuro e conferma l'arrivo di ulteriori quattro giochi nella propria selezione mensile di titoli gratuiti per l'utenza Xbox One e Series X/S.

Nella rosa di giochi destinati agli iscritti a Xbox Live Gold (e Xbox Game Pass Ultimate) troviamo lo sparatutto tattico Warface Breakout, il roguelite con visuale dall'alto VALA, l'iconico shoot 'em' up Metal Slug 3 e lo strategico Port Royale 3. Eccovi la scaletta completa dei Games With Gold di marzo 2021 e le indicazioni sui giorni nel quale sarà possibile riscattarli gratis.

Warface: Breakout - dall'1 al 31 marzo

Vicious Attack Llama Apocalypse - dal 16 marzo al 15 aprile

Metal Slug 3 - dall'1 al 15 marzo

Port Royale 3 - dal 16 al 31 marzo

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che fino al 28 febbraio gli abbonati al Live Gold e a Game Pass Ultimate di Xbox potranno inserire gratuitamente nella propria ludoteca digitale su Xbox One o Series X/S Gears 5, Gears 5, Resident Evil HD Remaster, Dandara Trials of Fear Edition e Lost Planet 2.