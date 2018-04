Games With Gold: MGSV Phantom Pain e Vanquish tra i giochi gratis di Maggio

Microsoft ha annunciato i nuovi Games With Gold di maggio 2018: tra i nuovi giochi gratuiti troviamo Metal Gear Solid V: The Phantom Pain e Vanquish. Senza dubbio un mese molto interessante per gli abbonati a Xbox Live Gold.

Come potete vedere nel trailer pubblicato sul canale YouTube di Xbox (lo trovate in cima alla notizia), i primi due Games With Gold di maggio 2018 saranno Super Mega Baseball 2 per Xbox One (disponibile dall'1 al 31 maggio) e Street of Rage Vintage Collection per Xbox 360 (disponibile dall'1 al 15 maggio), seguiti da Metal Gear Solid V: The Phantom Pain per Xbox One (disponibile dal 16 maggio al 15 giugno) e Vanquish per Xbox 360 (disponibile dal 16 al 31 maggio).

Come al solito, i due giochi per Xbox 360 saranno riproducibili anche su Xbox One grazie alla retrocompatibilità. Per chi non lo ricordasse, inoltre, specifichiamo che Street of Rage Vintage Collection include i primi tre capitoli della serie pubblicati su Sega Mega Drive. Non è ancora del tutto chiaro, invece, se Super Mega Baseball 2 verrà incluso anche tra i Games With Gold di maggio 2018 in Europa, oppure se verrà sostituito con un altro titolo per Xbox One.

Ad ogni modo, cosa ne pensate dei nuovi giochi proposti nei Games With Gold di maggio?