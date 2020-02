Games With Gold: Microsoft svela i giochi gratis di marzo per Xbox One e Xbox 360

A pochi giorni dalla fine del mese, Microsoft ha svelato i giochi che gli abbonati a Xbox Live Gold potranno scaricare gratis nel corso del mese di marzo 2020.

A guidare la selezione ci pensano come al solito due titoli per Xbox One: Batman The Enemy Within - The Complete Season di Telltale Games sarà disponibile dal primo al 31 marzo, mentre Shantae Half-Genie Hero lo sarà dal 16 marzo al 15 aprile. Dalla precedente generazione di console arrivano Castlevania Lords of Shadow 2, disponibile dal primo al 15 marzo, e Sonic Generations, a disposizione dal 16 al 31 marzo. Questi ultimi due giochi potranno essere fruiti anche su Xbox One grazie al programma di retrocompatibilità. Per celebrare l'annuncio, la casa di Redmond ha pubblicato il trailer di presentazione che potete visionare in cima a questa notizia.

Prima di salutarvi, ricordiamo che avete a disposizione qualche altro giorno per aggiungere alla raccolta alcuni Games With Gold di febbraio 2020: TT Isle of Man e Star Wars Battlefront rimarranno disponibili fino al 29 febbraio, mentre Call of Cthulhu fino al 15 marzo.