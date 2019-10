Games With Gold di novembre 2019: svelati i giochi gratis per Xbox One e Xbox 360

Dalle pagine del blog istituzionale di Xbox Wire, Major Nelson annuncia i quattro videogiochi Games With Gold per Xbox One e Xbox 360 scaricabili gratuitamente nel corso del mese di novembre 2019.

La nuova tornata di videogiochi fruibili gratis dagli utenti iscritti a Xbox Live Gold permetterà a tutti gli abbonati al servizio di Microsoft (e al Game Pass Ultimate) di ampliare la propria collezione di titoli con il thriller investigativo Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter, con l'avventura post-apocalittica a scorrimento The Final Station e, in retrocompatibilità con Xbox 360 e la prima Xbox, con Star Wars Jedi Starfighter e Joy Ride Turbo.

Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter - Xbox One - dall'1 al 30 novembre

The Final Station - Xbox One - dal 16 novembre al 15 dicembre

Star Wars Jedi Starfighter - Xbox - dall'1 al 15 novembre

Joy Ride Turbo - Xbox 360 - dal 16 al 30 novembre

Nel frattempo, vi ricordiamo che la casa di Redmond ha da poco ampliato l'offerta di Xbox Game Pass con un gioco a tema Halloween. Per chi non l'avesse ancora fatto, consigliamo infine agli iscritti a Xbox Live Gold di scaricare gli ultimi tre giochi Games With Gold di ottobre ancora disponibili, ossia Tenbo The Badass Elephant, Friday the 13th e Ninja Gaiden 3 Razor's Edge.