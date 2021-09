Games with Gold di ottobre 2021: Castlevania e Aaero già disponibili su Xbox Series X

Piccola sorpresa per gli utenti Xbox: due dei Games with Gold di ottobre 2021, per la precisione Castlevania Harmony of Despair e Aaero, sono già disponibili gratis per tutti gli abbonati al servizio di Microsoft con un giorno di anticipo.

Uscito su Xbox 360 nel corso del 2010, Harmony of Despair è uno spin-off della storica serie Konami che ritorna alle radici 2D del franchise ospitando al suo interno alcuni dei più celebri protagonisti quali Alucard, Soma Cruz, Shanoa e Jonathan Morris. Sarà disponibile per il download fino al prossimo 15 ottobre. Aaero è invece uno shooter dalle tinte sci-fi che ha debuttato nel 2017, distinguendosi grazie ad un ritmo sostenuto ed una colonna sonora che cambia in maniera dinamica a seconda di ciò che accade su schermo. Potrà essere scaricato per tutto il mese.

Mancano quindi all'appello gli altri due titoli, che potranno essere scaricati dagli utenti nelle prossime settimane. Piatto forte del quartetto è Resident Evil Code Veronica X, uno degli episodi più amati della longeva serie horror di Capcom, disponibile per la seconda metà del mese di ottobre. Sempre nello stesso periodo e fino a metà novembre 2021 si potrà invece accedere a Hover, action/platform con grafic in cell-shading che ricorda l'apprezzato Jet Set Radio di SEGA. Per maggiori approfondimenti su questi titoli potete leggere la nostra rubrica sui giochi gratis Games with Gold di ottobre 2021.