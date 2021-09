Games With Gold di ottobre 2021: nuovi giochi gratis per Xbox Series X

Non bastassero le sorprese legate all'arrivo di Marvel's Avengers su Xbox Game Pass e al supporto dei giochi Xbox Series X/S a Dolby Vision, Microsoft si riaffaccia sui social per annunciare la lista dei titoli Games With Gold da riscattare gratuitamente con Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate nel mese di ottobre 2021.

Il nuovo quartetto di videogiochi destinati ad approdare nel catalogo dei Games With Gold si apre con Aaero, uno sparatutto fantascientifico caratterizzato da una suggestiva colonna sonora che cambia dinamicamente in funzione dell'esperienza di gioco.

Il secondo titolo proposto dalla casa di Redmond agli iscritti a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate è Hover, un action platform in cel shading e ad ambientazione free roaming ispirato a Jet Set Radio. Sempre per il mese di ottobre, gli abbonati potranno riscattare "gratuitamente" Castlevania Harmony of Despair e Resident Evil Code Veronica X. Eccovi l'elenco esaustivo dei titoli Games With Gold di ottobre 2021 con le date in cui sarà possibile inserirli nel proprio catalogo digitale su Xbox One e Series X/S:

Aaero - Xbox One - dall'1 al 31 ottobre

- Xbox One - dall'1 al 31 ottobre Hover - Xbox One - dal 16 ottobre al 15 novembre

- Xbox One - dal 16 ottobre al 15 novembre Castlevania: Harmony of Despair - Xbox 360 - dall'1 al 15 ottobre

- Xbox 360 - dall'1 al 15 ottobre Resident Evil Code: Veronica X - Xbox 360 - dal 16 al 31 ottobre

Cosa ne pensate dei Games With Gold di ottobre 2021? Prima di lasciarvi ai commenti, ricordiamo agli iscritti a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate che hanno ancora pochi giorni di tempo per riscattare Warhammer Chaosbane, Mulana e Samurai Shodown 2.