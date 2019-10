Games with Gold di ottobre: arrivano Friday The 13th e Ninja Gaiden 3 Razor's Edge

Sono ora disponibili su Xbox Store i due nuovi Games with Gold di ottobre 2019: a partire da oggi abbonati Gold potranno scaricare gratis Friday The 13th The Game per Xbox One e Ninja Gaiden 3 Razor's Edge per Xbox 360.

Friday The 13 sarà disponibile fino al 15 novembre insieme a Tembo The Badass Elephant (scaricabile gratis fino al 13 ottobre) mentre Ninja Gaiden 3 Razor's Edge sostituisce Disney's Bolt e resterà disponibile fino alla fine del mese.

Friday The 13th The Game

Friday the 13th The Game è un survival horror in terza persona in cui i giocatori impersoneranno un giovane assistente o, per la prima volta in assoluto, Jason Voorhees. Tu e altri sei sfortunati dovrete fare tutto il possibile per sfuggire e sopravvivere all'assassino più famoso del mondo, intenzionato a torturarvi e massacrarvi.

Ninja Gaiden 3 Razor's Edge

Razor's Edge affina scontri, livelli di difficoltà, grafica e molto altro per offrire il gioco d'azione ninja definitivo!

Entro la fine del mese Microsoft svelerà anche i Games with Gold di novembre 2019 disponibili dal primo del mese, come di consueto gli abbonati Xbox LIVE Gold riceveranno due giochi Xbox 360 (compatibili anche con Xbox One) e due per Xbox One/Xbox One X.