Games With Gold: previsioni sui giochi gratis Xbox One e 360 di novembre

Ci avviciniamo alla fine del mese, e se siete abbonati a Xbox Live Gold per Xbox One, allora sapete bene cosa significa: tra pochi giorni Microsoft annuncerà i giochi gratis di novembre 2019!

Abbiamo così ben pensato di provare a fare delle previsioni sui titoli che verranno scelti dalla casa di Redmond. Sì, sappiamo cosa state pensando: "Questi non ne hanno mai azzeccata una con PlayStation Plus, figurati se ce le fanno con Games With Gold"! Noi, però, ci proviamo lo stesso, e se volete unirvi al gioco, non può che farci piacere. Aspettiamo i nostri commenti!

Com'è ormai ben noto, Microsoft regala ogni mese quattro giochi, due per Xbox One e due Xbox 360. Questi ultimi vengono sempre scelti tra i titoli facenti parte del programma di retrocompatibilità, che li rende funzionanti anche sulle console ammiraglie. Secondo noi, come gioco di punta della line-up di novembre potrebbe essere scelto Star Wars Battlefront 2, che ha già due annetti sulle spalle. In questo modo, i giocatori arriverebbero preparati a dovere all'uscita della pellicola conclusiva della nuova trilogia, Star Wars: The Rise of Skywalker, che tra l'altro ispirerà un grande aggiornamento gratuito per il gioco. Facciamo inoltre notare che lo Star Wars Battlefront 2 originale per Xbox è già stato regalato lo scorso aprile. Per cavalcare l'onda della BlizzCon 2019 dell'1-2 novembre, e il tanto rumoreggiato annuncio di Diablo 4, la casa di Redmond in collaborazione con Blizzard potrebbe inoltre decidere di regalare Diablo 3... sarebbe un colpaccio niente male!

Per quanto concerne i titoli per Xbox 360, puntiamo su Sonic Generations e/o sulla Metal Gear Solid HD Collection: alcuni capitoli delle rispettive saghe (All-Star Racing Transformed nel primo caso, il quinto capitolo e Metal Gear Rising nel secondo) sono già stati regalati in passato, e potrebbe essere giunto il loro momento.

Cosa ne pensate? Quali sono le vostre previsioni? Ne approfittiamo per ricordarvi che avete ancora qualche giorno per scaricare alcuni dei Games With Gold di ottobre 2019. Tembo the Badass Elephant e Ninja Gaiden 3: Razor's Edge saranno disponibili fino al 31 ottobre, mentre Friday the 13th: The Game fino al 15 novembre.