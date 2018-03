Games with Gold: previsioni e speculazioni sui giochi gratuiti di aprile 2018

I primi duedi marzo 2018,per Xbox One eper Xbox 360 sono stati resi disponibili pochissimi giorni fa, eppure qualcuno sta già pensando al mese di aprile 2018.

La redazione di ThisGenGaming, basandosi sui pareri della propria utenza, ha provato a fare qualche previsione al riguardo. Tra i titoli citati, troviamo Max Payne 3 ed El Shaddai: Ascension of Metatron per Xbox 360. Per Xbox One, invece, vengono nominati Inside e Dying Light.

Cosa ne pensate di questi giochi? I primi due hanno diversi annetti sulle spalle, ma il loro valore è fuori discussione. L'autore di El Shaddai, tra l'altro, è al lavoro sul suo prossimo progetto, The Lost Child. Dying Light continua ad essere giocato da migliaia di persone ogni giorno, al punto che gli sviluppatori di Techland pubblicheranno ulteriori contenuti nel corso dell'anno. Inside invece è l'ennesimo centro degli autori di Limbo. È bene precisare che quanto riferito è solamente il frutto di alcune previsioni, e non c'è alcuna certezza sulla loro inclusione. Voi invece quali giochi vorreste vedere tra i Games With Gold di aprile 2018?

Ricordiamo che gli abbonati ad Xbox Live Gold hanno tempo fino al 15 marzo per scaricare Assassin's Creed Chronicles India, uno dei titoli gratis di febbraio. Il 16 marzo arriveranno invece SUPERHOT e Quantum Conundrum.