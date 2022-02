Games with Gold: i primi due giochi gratis di febbraio sono disponibili

Come promesso, Microsoft ha messo a disposizione i primi due Games with Gold di febbraio 2022, che risultano essere gratis per tutti gli abbonati a Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate su console.

Da oggi 1° febbraio tutti gli abbonati possono scaricare e aggiungere alla propria raccolta Broken Sword 5: La Maledizione del Serpente per Xbox One (retrocompatibile con Series X|S), il quinto capitolo di una serie di avventure grafiche che ha fatto la storia del genere, e Hydrophobia per Xbox 360 (retrocompatibile con One e Series X|S), un action-adventure in terza persona fortemente basato sulla fisica dei fluidi. Il primo resterà nella selezione per tutto il mese, mentre il secondo verrà rimosso il 15 febbraio.

Scarica Xbox Live Gold di febbraio 2022

Broken Sword 5: La Maledizione del Serpente (Xbox One, retrocompatibile con Series X|S) - dal 1° al 28 febbraio

Hydrophobia (Xbox 360, retrocompatibile con One e Series X|S) - dal 1° al 15 febbraio

Facciamo notare che siete ancora in tempo per riscattare uno dei Games with Gold di gennaio 2022: stiamo parlando di Agound, un twin-stick shooter con elementi RPG rogue-lite che rimarrà a disposizione fino al 15 febbraio.