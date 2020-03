Games With Gold: i primi due giochi gratis di marzo sono disponibili al download

Come promesso, oggi Microsoft ha reso disponibili a tutti gli abbonati a Xbox Live Gold i primi due giochi gratis di marzo. Stiamo parlando di Batman: The Enemy Within - The Complete Season per Xbox One, e Castlevania Lords of Shadow 2 per Xbox One e Xbox 360.

Il primo rimarrà disponibile al download fino al 31 marzo. Trattasi della seconda stagione con protagonista il Cavaliere Oscuro realizzata dai ragazzi di Telltale Games. La storia, come da tradizione per il team, si dipana lungo cinque episodi, e vede Batman fronteggiare ancora una volta l'Enigmista. Nel frattempo, John Doe, un misterioso paziente del Manicomio di Arkham, prosegue la sua trasformazione in Joker.

Castlevania Lords of Shadow 2 arriva dalla generazione Xbox 360 ma è fruibile anche sulle ammiraglie della casa grazie al programma di retrocompatibilità. Rappresenta la conclusione della saga partorita da MercurySteam, e vede Gabriel Belmont, ormai diventato il principe delle tenebre Dracula, fronteggiare il suo passato mentre combatte con un'inedita - per la serie - visuale in terza persona. Resterà nella selezione fino al 15 marzo.

Il loro arrivo ha segnato la rimozione di alcuni dei Games with Gold gratis di febbraio 2020, ovvero TT Isle of Man e Star Wars Battlefront. Call of Cthulhu, invece, rimarrà fino al 15 marzo.