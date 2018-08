Games With Gold: Prison Architect e Livelock tra i giochi gratis di settembre 2018

Pochi istanti fa Microsoft ha svelato ufficialmente i nuovi Games With Gold che gli utenti iscritti a Xbox Live Gold potranno scaricare in maniera completamente gratuita nel corso del mese di settembre 2018.

Tra i giochi per Xbox One figurano Prison Architect (disponibile dall'1 al 30 settembre) e Livelock (dal 16 settembre al 15 ottobre). I giocatori Xbox One potranno invece giocare a LEGO Star Wars III: The Clone Wars (1-15 settembre) e Sega Vintage Collection: Monster World (16-30 settembre). Entrambi, grazie all'apprezzato programma di retrocompatibilità della casa di Redmond, sono compatibili anche con Xbox One.

Per l'occasione, Microsoft ha anche pubblicato il trailer di presentazione che potete guardare in apertura di notizia. Cosa ve ne pare della lineup del mese di settembre? Cogliamo l'occasione per ricordarvi che alcuni Games with Gold di agosto 2018 sono ancora disponibili al download. Forza Horizon 2 e Disney Epic Mickey 2: The Power of Two lo saranno fino al 31 agosto, mentre For Honor fino al 15 settembre.