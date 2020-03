Games with Gold: ultimo giorno per scaricare Batman e Sonic Generations

Oggi è l'ultimo giorno utile per scaricare due giochi della lineup Games with Gold di marzo 2020: parliamo di Batman The Enemy Within The Telltale Series e Sonic Generations, disponibili gratis per il download fino alle 23:59.

Gli abbonati Xbox LIVE Gold potranno invece continuare a scaricare Shantae Half Genie Hero fino al 15 aprile, al momento Microsoft non ha ancora annunciato i giochi gratis Games with Gold di aprile 2020, con ogni probabilità ne sapremo di più nel corso della giornata odierna. Difficile dire al momento quali saranno i nuovi giochi gratuiti del prossimo mese, non sono trapelati infatti rumor o leak particolarmente attendibili fino ad ora.

A marzo Microsoft ha offerto come di consueto quattro giochi: Shantae Half Genie Hero, Batman The Enemy Within The Telltale Series, Sonic Generations e Castlevania Lords of Shadow 2, gli ultimi due in versione Xbox 360 retrocompatibile con Xbox One.

L'annuncio dei nuovi Games with Gold di aprile 2020 si fa attendere, generalmente Major Nelson annuncia i nuovi titoli gratuiti tra il 20 e il 25 di ogni mese, il reveal dei giochi gratis di aprile non dovrebbe quindi tardare ulteriormente concretizzandosi nel pomeriggio di oggi.