Games With Gold settembre 2018: rumor e speculazioni sui giochi gratis per Xbox One

Si avvicina l'annuncio dei nuovi giochi gratuiti per Xbox One che verranno proposti con i Games With Gold di settembre 2018. Cosa possiamo aspettarci per il prossimo mese? Proviamo a fare qualche previsione.

Twinfinite ha pubblicato la sua lista con i rumor e le speculazioni sui possibili giochi gratis per Xbox One inclusi tra i Games With Gold di settembre 2018. I titoli messi in evidenza sono L.A. Noire Remastered e Far Cry Primal.

L.A. Noire Remastered sembra un candidato probabile per diverse ragioni, a partire dal fatto che il gioco è uscito più di un anno fa su PS4, Xbox One e Nintendo Switch, un periodo di tempo abbastanza lungo da rendere plausibile l'arrivo del gioco tra i nuovi Games With Gold.

Un ragionamento simile può essere applicato anche a Far Cry Primal, senza dimenticare che Microsoft ha già inserito in diverse occasioni altri titoli Ubisoft come Far Cry 3: Blood Dragon, Assassin's Creed 3, Watch Dogs e For Honor.

Parlando invece delle produzioni indipendenti, secondo Twinfinite tra i Games With Gold di settembre 2018 potrebbe essere inserito Tokyo 42, action game con visuale isometrica ispirato a Syndicate e ai primi capitoli di GTA.

L.A. Noire Remastered viene citato come probabile candidato anche da Culture of Gaming. Secondo il portale, altri due titoli possibili sarebbero il reboot di Hitman del 2016 e Night in the Woods.

Considerando che stiamo parlando di semplici speculazioni e rumor non confermati, vi invitiamo a prendere la notizia con le pinze nell'attesa che la line-up Games With Gold di settembre 2018 venga annunciata ufficialmente da Microsoft. Cosa vi aspettate dalla selezione del prossimo mese?