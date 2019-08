Games with Gold settembre 2019: c'è anche Hitman tra i prossimi titoli gratuiti

A distanza di poco più di un giorno dall'annuncio dei titoli di settembre del PlayStation Plus, tra i quali troviamo Darksiders III e Batman: Arkham Knight, ecco che arriva la risposta di Microsoft con i suoi Games with Gold.

Il piatto forte del catalogo dei titoli gratuiti per gli abbonati al servizio targato Microsoft è Hitman: la Prima Stagione, il reboot della serie che propone una serie di episodi con protagonista l'assassino pelato che godono di un'elevata rigiocabilità grazie alle classifiche e alle numerose missioni secondarie. Il titolo IO Interactive sarà gratuito dal 1 al 30 settembre 2019. Ad accompagnare l'Agente 47 troviamo il puzzle game We Were Here (gratis dal 16 settembre al 15 ottobre).

Per quello che riguarda invece i titoli Xbox 360 retrocompatibili per i possessori di Xbox One e Xbox One X ci sono Earth Defense 2025 e Tekken Tag Tournament 2. Il primo potrà essere scaricato nelle prime due settimane del prossimo mese e l'altro nelle ultime due.

Prima di lasciarvi al trailer pubblicato da Microsoft per annunciare tutti i titoli di settembre, vi ricordiamo che avete ancora poco tempo per scaricare i giochi di agosto, tra i quali troviamo Gears of War 4 e Torchlight.