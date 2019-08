Games with Gold settembre 2019: rumor e speculazioni sui giochi gratis Xbox One e Xbox 360

Dopo le speculazioni sui giochi gratis PS Plus di settembre è arrivato ora il momento dei rumor sui giochi della lineup Games with Gold del prossimo mese. I GwG di settembre 2019 potrebbero essere annunciati lunedì 19 agosto durante lo showcase Xbox LIVE @ Gamescom 2019, non manca molto dunque per scoprire i nuovi giochi gratis Xbox One e Xbox 360.

Agosto è un mese decisamente ricco per gli abbonati Gold, che possono scaricare a costo zero produzioni come Gears of War 4, Forza Motorsport 6, Torchlight e Castlevania Lords of Shadow. Difficile ipotizzare cosa potrebbe accadere a settembre: VGR prevede il possibile arrivo di Conan (Xbox 360), Guardiani della Galassia di Telltale, Wuppo e Conarium.

Interessanti anche le previsioni del canale YouTube RoadBlockers Gaming che però punta decisamente in alto proponendo titoli di assoluto spessore come Dragon Age Inquisition, Ghost Recon Wildlands, Splinter Cell Blacklist, Castlevania Lords of Shadow 2, WWE 2K19, Warhammer Vermintide 2, Assassin's Creed Brotherhood e Call of Duty e Modern Warfare Remastered. C'è anche chi ipotizza un mese all'insegna dei giochi Capcom, con Dead Rising e Lost Planet 3 tra i giochi gratis per Xbox 360.

Settembre è un mese particolarmente ricco dal punto di vista delle nuove uscite, si potrebbe quindi pensare ad una lineup Games with Gold meno d'impatto, proprio per non danneggiare le vendite delle nuove produzioni. E voi cosa ne pensate di questi titoli? Quali giochi vorreste vedere tra i GwG di settembre 2019 per Xbox One e Xbox 360?