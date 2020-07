Games With Gold: svelati i giochi gratis di agosto su Xbox One e 360

Con il consueto messaggio di fine mese di Larry Hryb, il dirigente di Microsoft reindossa i panni virtuali di Major Nelson per annunciare il quartetto di titoli Games With Gold scaricabili gratis dagli iscritti a Live Gold su Xbox One.

I primi due videogiochi che saranno messi a disposizione dell'utenza Xbox One iscritta a Live Gold o a Xbox Game Pass Ultimate saranno il sandbox in voxel art Portal Knights e la versione Xbox retrocompatibile di MX Unleashed. Dalla seconda metà del mese di agosto, l'offerta dei Games With Gold verrà ulteriormente ampliata con l'aggiunta di Override Mech City Brawl e della versione Xbox retrocompatibile di Red Faction 2.

Eccovi allora la lista completa dei nuovi titoli Games With Gold di agosto, con le rispettive date di ingresso e di uscita dal catalogo:

Xbox One - Portal Knights - dall'1 al 31 agosto

- dall'1 al 31 agosto Xbox One - Override: Mech City Brawl - dal 16 agosto al 15 settembre

- dal 16 agosto al 15 settembre Xbox - MX Unleashed - dall'1 al 15 agosto (giocabile su Xbox One e Xbox 360)

- dall'1 al 15 agosto (giocabile su Xbox One e Xbox 360) Xbox - Red Faction II - dal 16 al 31 agosto (giocabile su Xbox One e Xbox 360)

In cima alla notizia trovate il filmato che riassume le novità in arrivo ad agosto, ma prima vi ricordiamo che è ancora possibile inserire nel proprio catalogo digitale tre dei quattro titoli Games With Gold di luglio, ovvero WRC 8 e Juju (fino al 31 luglio) e Dunk Lords (fino al 15 agosto).