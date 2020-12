Games with Gold: svelati i giochi gratis di gennaio per Xbox One, Series X|S e 360

Il Natale si avvicina, le festività incombono e Microsoft ha ben pensato di anticiparsi annunciando prima del solito i nuovi Games with Gold, ossia i giochi gratis dedicati agli abbonati a Xbox Live Gold e Xbox Game Pass Ultimate su console. Scopriamoli assieme!

Anche a gennaio gli iscritti potranno scaricare e giocare gratis a un totale di quattro titoli: due provengono dalla generazione Xbox One, uno dalla 360 e un altro dalla capostipite della casa, ma tutti sono giocabili sia su One che su Xbox Series X|S grazie al programma di retrocompatibilità:

Little Nightmares (Xbox One, Xbox Series X|S): dal primo al 31 gennaio

(Xbox One, Xbox Series X|S): dal primo al 31 gennaio Dead Rising (Xbox One, Xbox Series X|S): dal 16 gennaio al 15 febbraio

(Xbox One, Xbox Series X|S): dal 16 gennaio al 15 febbraio The King of Fighters XIII (Xbox One, Xbox Series X|S, Xbox 360): dal primo al 15 gennaio

(Xbox One, Xbox Series X|S, Xbox 360): dal primo al 15 gennaio Breakdown (Xbox One, Xbox Series X|S): dal 16 a 31 gennaio

Come al solito, l'annuncio è stato accompagnato da un trailer di presentazione che potete ammirare in cima a questa notizia. Prima di lasciarvi alla visione, ci teniamo tuttavia a ricordarvi che avete ancora diversi giorni per riscattare tre dei Games with Gold di dicembre 2020: The Raven Remastered e Stacking rimarranno a disposizione fino al 31 dicembre, mentre Bleed 2 non se ne andrà prima del 15 gennaio.