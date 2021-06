Games with Gold: svelati i giochi gratis di luglio per Xbox, anche per Game Pass Ultimate

Mentre ci avviamo alla fine di questo caldissimo mese di giugno, Microsoft ha svelato i quattro Games with Gold che gli abbonati a Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate potranno scaricare e giocare gratuitamente sulle console della famiglia Xbox da luglio: scopriamoli assieme!

Il mese verrà inaugurato da Planet Alpha un gioco di sopravvivenza ambientato su un pianeta alieno misterioso e pericoloso, e Conker: Live & Reloaded, platform di Rare proveniente dalla prima generazione di Xbox. Il 16 luglio toccherà a Rock of Ages 3: Make & Break, terzo capitolo della stramba serie arcade tower defense pervasa da un umorismo in stile Monty Python, e Midway Arcade Origins, una collection con più di trenta classici dell'era arcade.

Games with Gold luglio 2021

Planet Alpha (Xbox One, Xbox Series X|S): dal 1° al 31 luglio

Rock of Ages 3: Make & Break (Xbox One, Xbox Series X|S): dal 16 luglio al 15 agosto

Conker: Live & Reloadead (Xbox One, Xbox Series X|S): dal 1° al 15 luglio

Midway Arcade Origins (Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X|S): dal 16 al 31 luglio

L'annuncio, come al solito, è stato accompagnato da un trailer, che potete ammirare anche voi dirigendovi in cima a questa notizia. Ne approfittiamo per segnalarvi che avete ancora qualche giorno di tempo per scaricare alcuni dei Games with Gold gratis di giugno 2021. The King's Bird e Injustice Gods Among Us saranno a disposizione fino a domani 30 giugno, mentre Shadows Awakening non lascerà la selezione prima del 15 luglio.