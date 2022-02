Games with Gold: svelati i giochi gratis di marzo per Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate

Con lauto anticipo sulla fine del mese, Microsoft ha annunciato i nuovi Games with Gold che tutti gli abbonati a Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate potranno scaricare sulle loro console a partire dal mese di marzo.

Com'è consuetudine, la selezione dei Games with Gold è composta da quattro differenti giochi, due provenienti da Xbox One e due risalenti alla generazione Xbox 360, fruibili anche sulle console moderne grazie alla retrocompatibilità.

The Flame in the Flood : dal 1° al 31 marzo

: dal 1° al 31 marzo Street Power Football : dal 16 marzo al 15 aprile

: dal 16 marzo al 15 aprile Sacred 2 Fallen Angel : dal 1° al 15 marzo

: dal 1° al 15 marzo SpongeBob’s Truth or Square: dal 16 al 31 marzo

L'annuncio è stato accompagnato da un trailer di presentazione che offre un assaggio di tutti e quattro i giochi. The Flame in the Flood è un survival game in stile rogue-like ambientato in un'America sull'orlo del collasso, mentre Street Power Football è un gioco di calcio arcade in cui è possibile sfoderare trick e super poteri. La selezione è completata dall'action RPG Sacred 2 Fallen Angel e dal platform SpongeBob’s Truth or Square.

Già che ci siamo, ne approfittiamo per ricordarvi che avete ancora un po' di tempo per riscattare alcuni dei Games with Gold di febbraio 2022. Broken Sword 5: La Maledizione del Serpente e Band of Bugs rimarranno a disposizione fino al 28 febbraio, mentre Aerial_Knight's Never Yield non verrà rimosso prima del 15 marzo.