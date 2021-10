Games with Gold: svelati i giochi gratis di novembre per Xbox One e Series X|S

Microsoft ha approfittato dell'ultimo giorno feriale del mese per annunciare la lista dei Games with Gold che tutti gli abbonati a Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate potranno scaricare su console a partire dal primo giorno di novembre.

La selezione è come al solito composta da quattro giochi, due dei quali provenienti dalla generazione 360 e fruibili su Xbox One e Series X|S grazie alla funzione di retrocompatibilità. Ecco a voi la lista completa.

Games with Gold novembre 2021

Moving Out (Xbox One, Series X|S) - dal 1° al 30 novembre

(Xbox One, Series X|S) - dal 1° al 30 novembre Kingdom Two Crowns (Xbox One, Series X|S) - dal 16 novembre al 15 dicembre

(Xbox One, Series X|S) - dal 16 novembre al 15 dicembre Rocket Knight (Xbox 360, One, Series X|S) - dal 1° al 15 novembre

(Xbox 360, One, Series X|S) - dal 1° al 15 novembre Lego Batman 2 DC Super Heroes (Xbox 360, One e Series X|S) - dal 16 al 30 novembre

I nuovi giochi sono stati adeguatamente presentati con il trailer che potete ammirare in cima a questa notizia. Cosa ve ne pare della selezione? Già che ci siamo, ne approfittiamo per ricordarvi che avete ancora un po' di tempo per riscattare su console alcuni dei Games with Gold gratis di ottobre 2021: Aaero e Resident Evil Code: Veronica X saranno disponibili fino al 31 ottobre, mentre per Hover c'è tempo fino al 15 novembre.